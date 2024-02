Julius Baer Aktie: Das darf nicht passieren!

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Die technische Analyse der Julius Baer-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs derzeit als "Schlecht" eingestuft wird. Der GD200-Kurs liegt bei 54,84 CHF, während der Aktienkurs bei 46,45 CHF liegt, was einer Abweichung von -15,3 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) beträgt 46,42 CHF, was einer Abweichung von +0,06 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral" einstuft. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Neutral".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche hat die Julius Baer-Aktie in den letzten 12 Monaten eine Underperformance von -17,46 Prozent gezeigt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um 3,32 Prozent gestiegen sind. Im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor lag die Rendite von Julius Baer um 19,69 Prozent unter dem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance in beiden Vergleichen erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Für Anleger, die in die Aktie von Julius Baer investieren, bietet die Dividendenrendite eine Möglichkeit, einen Mehrertrag von 0,09 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt zu erzielen. Die Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens fällt daher als "Neutral" aus.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um das Unternehmen wurde in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt. Negative Auffälligkeiten im Stimmungsbild der Marktteilnehmer in den sozialen Medien führen zu einer Bewertung von "Schlecht". Obwohl die Diskussion um das Unternehmen abgenommen hat, wird auch dies mit einer "Schlecht"-Bewertung honoriert. Insgesamt erhält Julius Baer daher in dieser Kategorie ebenfalls ein "Schlecht"-Rating.