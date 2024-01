Julius Baer Aktie: Überstürzen Sie nichts!

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Die Stimmung der Anleger gegenüber Julius Baer ist laut Analystenbericht überwiegend negativ. Dies wurde durch die Auswertung von Kommentaren auf sozialen Plattformen festgestellt, die in den letzten zwei Tagen hauptsächlich negative Themen betrafen. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Schlecht" eingestuft.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs der Julius Baer derzeit auf 56,53 CHF geschätzt, während der tatsächliche Kurs 47,2 CHF beträgt. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht" aufgrund der Distanz zum GD200 von -16,5 Prozent. Der GD50 der vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 48,69 CHF auf, was die Aktie mit einem Abstand von -3,06 Prozent als "Neutral" bewertet. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Neutral".

Der Relative Strength-Index (RSI) der Julius Baer liegt bei 47,09, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, basierend auf einem Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 38,91, was ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hinweist. Insgesamt wird daher die Gesamteinschätzung als "Neutral" bewertet.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung zeigt, dass die Stimmungslage der Anleger in Bezug auf Julius Baer im vergangenen Monat zunehmend schlechter wurde. Dies führt zu einer Bewertung von "Schlecht". In Bezug auf die Diskussionsintensität wurde festgestellt, dass das Unternehmen in den letzten Monat mehr diskutiert wurde als üblich und zunehmende Aufmerksamkeit der Anleger erfuhr. Daher erhält die Julius Baer-Aktie in diesem Bereich ein "Gut"-Rating, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Rating führt.