Julius Baer Aktie: So kann es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dieser Indikator wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Betrachtet man Julius Baer anhand des kurzfristigen 7-Tage-RSI, so liegt dieser momentan bei 26,16 Punkten, was bedeutet, dass die Julius Baer-Aktie überverkauft ist und daher ein "Gut"-Rating erhält. Der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis, also der RSI25, liegt bei 58,93, was darauf hindeutet, dass Julius Baer weder überkauft noch überverkauft ist, und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält Julius Baer also eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigt sich, dass über Julius Baer in den letzten zwei Wochen vor allem negativ diskutiert wurde. An sechs Tagen überwog jedoch die positive Kommunikation, während an sieben Tagen die negative überwog. Aktuell interessieren sich die Anleger jedoch vor allem für positive Themen, was dazu führt, dass die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung erhält. Insgesamt wird Julius Baer auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers daher als "Neutral" bewertet.

Die Dividendenrendite für Julius Baer beträgt derzeit 4,41 Prozent, was 1,38 Prozent über dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Julius Baer von den Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Fundamental betrachtet gilt die Aktie von Julius Baer nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet, da das KGV mit 10,34 insgesamt 56 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte". Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".