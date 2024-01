Julius Baer Aktie: Risiko oder Gewinnchance?

Weitere Suchergebnisse zu "Julius Baer Group AG":

Die Dividendenrendite der Julius Baer-Aktie beträgt derzeit 4,41 Prozent, was 1,03 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte, 5,44) liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende ins Verhältnis zum aktuellen Aktienkurs.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" weist die Julius Baer-Aktie eine Rendite von -17,03 Prozent auf, was mehr als 27 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" verzeichnet eine mittlere Rendite von 10,76 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, während Julius Baer mit 27,79 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger im vergangenen Monat verbessert hat, was zu einer "Gut"-Bewertung in diesem Punkt führt. Allerdings wurde das Unternehmen weniger diskutiert als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Insgesamt erhält die Julius Baer-Aktie daher ein "Gut"-Rating.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 10,34, was 58 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Kapitalmärkte) von 24 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, weshalb Julius Baer auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.