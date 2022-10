Julian Oei kündigt seinen Abschied bei Holtzbrinck an

Stuttgart (ots) -Julian Oei, CEO von Holtzbrinck Digital, verlässt auf eigenen Wunsch zum 31.03.2023 die Holtzbrinck Publishing Group und wird sich neuen Aufgaben außerhalb der Gruppe zuwenden. Er verlässt das Unternehmen und die Gruppe nach 12 erfolgreichen Jahren im besten Einvernehmen. Filmon Zerai, Chief Operating Officer der Holtzbrinck Publishing Group, sowie Björn Waldow, Chief Financial Officer der Holtzbrinck Publishing Group, werden von ihm die Führung der Geschäfte der Holtzbrinck Digital übernehmen.Nach Stationen in der Unternehmensberatung und im Investment Banking kam Julian Oei 2010 als Leiter M&A zur Verlagsgruppe, übernahm 2015 als Executive Vice President die Verantwortung für die globale Gruppenstrategie und war maßgeblich am Zusammenschluss zur Springer Nature-Gruppe beteiligt. 2018 wurde er zum CEO von Holtzbrinck Digital berufen und zeichnete verantwortlich für das digitale Wachstumsgeschäft sowie das gruppenweite digitale Beteiligungsportfolio. Er trieb den Umbau weg vom zyklischen Onlinewerbemarkt hin zum Software-Geschäft voran und weitete zudem das globale Venture-Portfolio aus.Stefan von Holtzbrinck: "In seiner Zeit als CEO von Holtzbrinck Digital hat Julian Oei diese wichtigen Wachstumsgeschäfte erfolgreich vorangebracht und zugleich zielgerichtet erweitert. Somit wurden Umsätze, Ertrag und der Wert der Investments deutlich gesteigert. Wir bedauern daher seinen Weggang sehr und bedanken uns für seine langjährige, sehr erfolgreiche Arbeit, die auch zum Gesamterfolg der Gruppe und der ausgezeichneten Marktposition in zukunftsgerichteten Themenfeldern beigetragen hat."Julian Oei zu seinem Abschied: "Nach über 12 ereignisreichen Jahren geht meine Zeit bei Holtzbrinck nun zu Ende. Ich danke vor allem meinem erstklassigen Team bei Holtzbrinck Digital sowie all meinen außergewöhnlichen Kolleg*innen in der Gesamtgruppe, mit denen ich in dieser Zeit zusammenarbeiten und von denen ich lernen durfte. Mein besonderer Dank gilt Stefan von Holtzbrinck und den Kolleg*innen für die langjährige Unterstützung und die vertrauensvolle Zusammenarbeit. Ich habe eine sehr wertvolle und lehrreiche Zeit bei Holtzbrinck verbracht und werde stets dankbar darauf zurückblicken."Pressekontakt:Julian OeiHoltzbrinck DigitalGänsheidestr. 26, 70184 StuttgartT: +49 711 2150-237E: julian.oei@holtzbrinck.comOriginal-Content von: Holtzbrinck Publishing Group, übermittelt durch news aktuell