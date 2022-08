Julia Greb Business Coaching wächst weiter: Bochumer Unternehmen sucht neue Mitarbeiter

Bochum (ots) -Julia Greb Business Coaching, ein Beratungsunternehmen mit Sitz in Bochum, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt neue Mitarbeiter. Das gab die Geschäftsführerin Julia Greb bekannt. Besonders gefragt sind Grafikdesigner sowie Foto- und Videografen.Geschäftsführerin Julia Greb: "Um der hohen Nachfrage nach ihrer Dienstleistung gerecht zu werden, haben immer mehr Tiertherapeuten großes Interesse daran, ihr Business mit meiner Hilfe zu professionalisieren und gleichzeitig ihre Work-Life-Balance zu verbessern. Ich will mein Team deshalb zeitnah erweitern und so mit dem starken Kundenandrang Schritt halten."Julia Greb hilft Tiertherapeuten dabei, sich fachlich weiterzuentwickeln und ihr Talent voll auszuschöpfen. Zudem greift sie ihnen beim Aufbau und der Optimierung ihres Unternehmens unter die Arme. Sie nutzt ihre langjährige Berufserfahrung außerdem dazu, um das Mindset ihrer Kunden zu verbessern und deren Privatleben mit dem Berufsalltag als Unternehmer in Einklang zu bringen."Um möglichst vielen Tiertherapeuten helfen zu können, besteht ein wesentlicher Anteil meines Coachings aus digitalen Inhalten. Durch die Unterstützung von kreativen Köpfen für die Contenterstellung will ich dabei auch in Zukunft bestmögliche Qualität sicherstellen", erklärt Julia Greb.Grafikdesigner sowie Foto- und Videografen dürfen sich bei Julia Greb Business Coaching auf ein positives Arbeitsklima freuen. Zudem bietet die Expertin ihren Mitarbeitern attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten und fördert dabei ihre Talente. Den Schlüssel zum Erfolg sieht sie in harmonischer Teamarbeit, bei der jeder ihrer Kollegen seine Stärken einbringen kann."Wir wollen weiter wachsen und die Welt langfristig mit hervorragenden Tiertherapeuten bestücken, um die Gesundheit von Hund und Pferd bestmöglich zu unterstützen. Tierbesitzer sollen stets die Gewissheit haben, dass ihrem Vierbeiner bei Bedarf professionell geholfen wird", verrät Julia Greb.Über Julia Greb:Julia Greb hilft Pferdebesitzern, ihr Pferd gesundheitlich zu verstehen und Auffälligkeiten erfolgreich selbst zu beheben. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, ihre Kunden im Rahmen eines Eins-zu-eins-Coachings intensiv zu beraten und ihnen zur Seite zu stehen. Dank ihrer über zehnjährigen Erfahrung als Tierphysiotherapeutin und -Osteopathin kennt sie sich perfekt aus und kann schon voraussehen, welche Schritte folgen müssen, damit das Pferd gesund wird und es auch langfristig bleibt. Ergänzend hierzu bildet sie Hunde- und Pferdetherapeuten aus und greift Tiertherapeuten mit ihrer umfassenden Expertise bei einem zielgerichteten und strukturierten Businessaufbau unter die Arme. Zu finden unter: https://pferdereha-greb.de/Pressekontakt:Julia Grebhttps://pferdereha-greb.de/greb-coaching@gmail.comPressekontakt:Ruben Schäferredaktion@dcfverlag.deOriginal-Content von: Julia Greb, übermittelt durch news aktuell