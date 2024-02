Juli Sling Aktie: Viel Lärm um nichts!

Der Relative-Stärke-Index (auch Relative Strength Index, abgekürzt RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um einzuschäten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Eine Überbewertung kann zu kurzfristigen Kursrückgängen führen, während bei einer Unterbewertung Kurssteigerungen möglich sind. Für die Analyse wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Juli Sling herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 45,57 Punkten, was darauf hindeutet, dass Juli Sling weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine Überbewertung von Juli Sling, weshalb das Wertpapier in diesem Fall mit "Schlecht" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten vier Wochen bei Juli Sling keine signifikante Veränderung festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder einen Anstieg noch einen Rückgang der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Juli Sling daher auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Juli Sling von 314 liegt im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 0) auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt (ca. 0 Prozent). Aus fundamentaler Sicht ist Juli Sling weder unterbewertet noch überbewertet und erhält folglich eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Juli Sling mit 3,28 CNH inzwischen -17,79 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Schlecht". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Schlecht", da die Distanz zum GD200 sich auf -20,39 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Schlecht" eingestuft.