Juli Sling Aktie: Einfach nur Wahnsinn, was hier passiert

Der Relative Strength Index (RSI) für die Juli Sling-Aktie zeigt einen Wert von 47 für die letzten 7 Tage, was auf eine "Neutral"-Bewertung hindeutet. Auch auf 25-Tage-Basis wird die Aktie mit einem RSI-Wert von 48,36 als "Neutral" bewertet. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Rating für Juli Sling basierend auf dem RSI.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Juli Sling-Aktie der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +4,52 Prozent aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Die Abweichung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt +1,86 Prozent, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Die Dividendenrendite von Juli Sling liegt bei 0 Prozent, was 1,92 Prozent unter dem Branchendurchschnitt in der Branche "Metalle und Bergbau" liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als unrentables Investment bewertet und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war an sechs Tagen von positiven Themen geprägt und an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Juli Sling. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.