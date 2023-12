Juli Sling Aktie: Abwarten

Das Anleger-Sentiment ist ein entscheidender Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde die Aktie von Juli Sling kürzlich intensiv diskutiert, wobei vor allem positive Meinungen vorherrschten. Auch der Meinungsmarkt befasste sich in den letzten Tagen vermehrt mit den positiven Themen rund um Juli Sling, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Juli Sling liegt derzeit bei 60,61 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung für den 7-Tage-RSI hinweist. Der RSI25 zeigt einen Wert von 52,04, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Beim Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt Juli Sling mit einem Wert von 437,48 auf ähnlichem Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Auf dieser Grundlage erhält die Aktie ein "Neutral"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Juli Sling eine Performance von 7,64 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -8,29 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +15,93 Prozent im Branchenvergleich und führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.