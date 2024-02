Juki-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Juki-Aktie wird derzeit charttechnisch bewertet. Der aktuelle Kurs von 502 JPY liegt um -9,56 Prozent unter dem GD200 (555,07 JPY), was als "Schlecht"-Signal interpretiert wird. Im Gegensatz dazu liegt der GD50 bei 467,76 JPY, was einem Abstand von +7,32 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Insgesamt wird der Aktienkurs als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um die Juki-Aktie überwiegend negativ sind. Die Kommentare und Meinungen der letzten Wochen deuten darauf hin, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist. Die Anlegerstimmung wird demnach als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) gibt an, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage liegt bei 27,47 Punkten, was bedeutet, dass die Juki-Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 38,55, was bedeutet, dass Juki hier weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Kommunikation über Juki in den sozialen Medien zeigt keine eindeutige Veränderung in den letzten Wochen. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Allerdings wurde über Juki deutlich mehr diskutiert als normal, was auf eine steigende Aufmerksamkeit hinweist und zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating.