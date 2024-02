Juki Aktie: Lohnt sich die Aufruhr?

In den letzten Wochen wurde in den sozialen Medien besonders negativ über die Aktie von Juki diskutiert. Das Anleger-Sentiment zeigte an vier Tagen eine rote Stimmung, während positive Diskussionen nicht verzeichnet wurden. An insgesamt vier Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen waren die Themen, die die Anleger interessierten, überwiegend negativ. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die Zunahme negativer Kommentare über Juki in den sozialen Medien führte zu einem roten Bereich im Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer. Daher erhält die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung. Die geringe Diskussionsfrequenz über Juki und die abnehmende Aufmerksamkeit führen zu einem insgesamt "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) von Juki liegt bei 30,86, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Der RSI25 beläuft sich auf 43,31, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Aufgrund dieser Werte ergibt sich ein Gesamtrating von "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der 200-Tages-Durchschnitt der Juki-Aktie bei 555,71 JPY liegt, während der letzte Schlusskurs bei 489 JPY deutlich darunter liegt (-12 Prozent Abweichung). Auf Basis dieser Analyse erhält Juki eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt hingegen bei 467,78 JPY, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe (+4,54 Prozent) liegt. Insgesamt erhält Juki auf Basis trendfolgender Indikatoren ein "Neutral"-Rating.