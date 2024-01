Jujiang Construction-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Die Aktie von Jujiang Construction zeigt gemischte Signale in Bezug auf Sentiment und Buzz. Die Diskussionsintensität im Netz war durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Veränderungen und führt ebenfalls zu einer neutralen Bewertung. Insgesamt wird die Aktie als neutral eingestuft.

Im Vergleich zur "Bauwesen"-Branche hat Jujiang Construction in den letzten 12 Monaten eine positive Performance von 1,71 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien im Durchschnitt um -5,53 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +7,24 Prozent im Branchenvergleich. Im "Industrie"-Sektor lag die Rendite bei -4,99 Prozent, wobei Jujiang Construction um 6,69 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Die Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In Bezug auf fundamentale Kennzahlen weist Jujiang Construction ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 4 auf, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt ein KGV von 47 haben. Aus fundamentalen Gesichtspunkten ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite der Jujiang Construction-Aktie beträgt 8 Prozent, was 1,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie. Die Dividendenrendite setzt die Dividende in Zusammenhang mit dem aktuellen Aktienkurs.