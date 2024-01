Jujiang Construction Aktie: Ich hoffe Sie haben DAS noch auf dem Schirm

Der Aktienkurs von Jujiang Construction hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 1,71 Prozent erzielt, was im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Bauwesen-Branche eine Outperformance von +7,24 Prozent bedeutet. Auch im Industrie-Sektor lag die Rendite von Jujiang Construction mit einem Wert von 6,69 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance erhält das Unternehmen in beiden Bereichen ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jujiang Construction mit 8 Prozent über dem aktuellen Kursniveau 1,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens. Die Dividendenrendite wird dabei mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang gesetzt.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Jujiang Construction-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 0,53 HKD liegt. Der letzte Schlusskurs von 0,5 HKD liegt damit deutlich darunter, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Betrachtet man hingegen den gleitenden Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage, ergibt sich ein neutraleres Rating, da der letzte Schlusskurs auf ähnlicher Höhe liegt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Jujiang Construction-Aktie eine durchschnittliche Aktivität aufweist. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird Jujiang Construction daher mit einem "Neutral"-Wert bewertet.