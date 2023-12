Juewei Food Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

In den letzten Wochen wurde bei Juewei Food eine deutliche Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt. Dies basiert auf der Beobachtung einer Tendenz hin zu negativen Themen in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen. Aufgrund dieser negativen Auffälligkeiten wird das Stimmungsbild als "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion oder die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Juewei Food daher eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Juewei Food bei 38,12 CNH liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 27,31 CNH liegt. Dies führt zu einer Distanz von -28,36 Prozent zum GD200 und somit zu einer Bewertung von "Schlecht". Der GD50 für die letzten 50 Tage liegt bei 33,16 CNH, was einer Distanz von -17,64 Prozent entspricht, auch hier wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Insgesamt erhält Juewei Food somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Juewei Food-Aktie überkauft ist, sowohl für die letzten 7 als auch für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den RSI. Die Analyse der RSIs liefert insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für Juewei Food.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Aktienperformance von Juewei Food im Vergleich zum Durchschnitt des Verbrauchsgütersektors und der Nahrungsmittelbranche deutlich schlechter ist. Die Rendite der Aktie liegt mehr als 42 Prozent unter der durchschnittlichen Jahresperformance des Sektors und 41,93 Prozent unter der der Nahrungsmittelbranche. Diese Entwicklung führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Insgesamt wird deutlich, dass Juewei Food in Bezug auf Sentiment, technische Analyse, RSI und Branchenvergleich eine negative Entwicklung verzeichnet.