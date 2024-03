Juewei Food Aktie: Das liegt auf Eis

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger technischer Indikator, der Aufschluss darüber gibt, ob eine Aktie "überkauft" oder "überverkauft" ist. Anhand der Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit wird der RSI berechnet. Für die Juewei Food-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 54, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 47,95 keine überkaufte oder überverkaufte Situation an und wird daher ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen über die Aktie von Juewei Food veröffentlicht, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Beim Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Juewei Food in den letzten 12 Monaten eine Performance von -56,68 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Nahrungsmittel"-Branche ergibt sich eine Underperformance von -33,07 Prozent. Auch im Vergleich zum "Verbrauchsgüter"-Sektor liegt die Aktie mit einer Unterperformance von 32,97 Prozent unter dem Durchschnitt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Analyse des Sentiments und Buzz in der Internet-Kommunikation zeigt, dass sich die Stimmung für Juewei Food in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt hat. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung. Zudem wurde in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, weshalb die Aktie auch in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet wird. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" eingestuft.