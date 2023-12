Juewei Food Aktie: Wie reagieren Sie darauf?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um zu bewerten, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrückgänge sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für die Analyse ziehen wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Juewei Food heran. Der RSI7 liegt aktuell bei 93,68 Punkten, was darauf hinweist, dass Juewei Food überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der 25-Tage-RSI liegt bei 91,72, was auch darauf hindeutet, dass Juewei Food überkauft ist, und somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt Juewei Food mit einer Rendite von -46,15 Prozent mehr als 41 Prozent darunter. Die "Nahrungsmittel"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von -4,6 Prozent, wobei Juewei Food mit 41,54 Prozent deutlich darunter liegt. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz lassen Rückschlüsse über das aktuelle Bild einer Aktie in den sozialen Medien zu. Bei Juewei Food konnten in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen des Stimmungsbildes ausgemacht werden, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Die Kommunikationsfrequenz hat sich ebenfalls nicht signifikant verändert, weshalb Juewei Food in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung erhält.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Juewei Food im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Juewei Food. Dies führt insgesamt zu einer "Neutral"-Bewertung. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Neutral".