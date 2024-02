Juewei Food Aktie: Ganz schlechte Aussichten!

Der Aktienkurs von Juewei Food hat im letzten Jahr eine Rendite von -56,91 Prozent erzielt, was 36,19 Prozent unter dem Durchschnitt von -20,72 Prozent für Aktien im Verbrauchsgütersektor liegt. Im Branchenvergleich beträgt die mittlere jährliche Rendite für Nahrungsmittelaktien -20,4 Prozent, und Juewei Food liegt aktuell 36,51 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz hat Juewei Food in letzter Zeit nur eine schwache Aktivität gezeigt, was auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit nur einem Tag, an dem die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen haben sich die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Juewei Food unterhalten. Basierend darauf wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Juewei Food mit 22,05 CNH aktuell -9,59 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum GD200 -33,94 Prozent, was zu einer Gesamteinschätzung von "Schlecht" für die Aktie führt.