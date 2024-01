Juewei Food Aktie: Chancenlos!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der die Dynamik eines Aktienkurses bewertet. Eine Ausprägung von 61,48 führt zur Bewertung als "Neutral", während der RSI25 bei 83,16 liegt und somit eine Einstufung als "Schlecht" für 25 Tage resultiert. Insgesamt führt dies zu einem Rating von "Schlecht" für Juewei Food.

Die technische Analyse zeigt, dass die Juewei Food-Aktie sowohl auf der Grundlage des längerfristigen 200-Tages-Durchschnitts als auch des kurzfristigeren 50-Tage-Durchschnitts eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Der letzte Schlusskurs liegt deutlich unter beiden Durchschnittswerten.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv, obwohl in den vergangenen Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt standen. Dies führt zu einer Einschätzung von "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Die Sentiment- und Buzz-Analyse zeigt, dass die Stimmung für Juewei Food in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Trotzdem wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien gemessen, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.