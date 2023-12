Judo Capital Holdings-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die Judo Capital Aktie befindet sich momentan 6,9 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut" führt. Allerdings liegt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage bei -15,45 Prozent, was zu einer langfristigen Einschätzung von "Schlecht" führt. Basierend auf diesen Werten wird die Aktie insgesamt als "Neutral" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob eine Aktie überkauft oder überverkauft ist. Der 7-Tage-RSI für Judo Capital beträgt derzeit 34,29 Punkte, was auf eine neutrale Einschätzung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 46,94, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Somit wird die Aktie auch im Hinblick auf den RSI insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Judo Capital ist insgesamt besonders negativ. Dies spiegelt sich in den Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen wider. Daher wird die Anlegerstimmung als "Neutral" bewertet.

In den letzten vier Wochen wurden keine wichtigen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz bezüglich Judo Capital festgestellt. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung.