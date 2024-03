Judo Capital Holdings Aktie: Das war ja klar …

Das Internet hat einen großen Einfluss auf die Stimmung und die Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien. Die Diskussionsintensität und die Häufigkeit der Stimmungsänderungen haben Auswirkungen auf die Einschätzungen zu Aktien. Laut Judo Capital war die Diskussionstätigkeit in Bezug auf ihr Unternehmen langfristig unterdurchschnittlich, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt laut ihrer Messung kaum Änderungen, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" für das langfristige Stimmungsbild führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) klassifiziert die Aktie von Judo Capital als neutral. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen einen Wert zwischen 0 und 100 zu. Für die Aktie von Judo Capital zeigt sich ein RSI7-Wert von 34,55 und ein RSI25-Wert von 34,75, was beide zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Judo Capital derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der Kurs der Aktie (1,37 AUD) liegt um +26,85 Prozent über dem GD200-Wert von 1,08 AUD und um +18,1 Prozent über dem GD50-Wert von 1,16 AUD.

Die Diskussionen auf den sozialen Medien geben ein gemischtes Bild zur Anlegerstimmung wider. In den letzten Wochen überwogen die positiven Meinungen, während in den letzten Tagen überwiegend negative Themen diskutiert wurden. Die Redaktion kommt zu dem Schluss, dass die Aktie von Judo Capital derzeit als "Neutral" einzustufen ist. Insgesamt wird die Aktie bezogen auf die Anlegerstimmung als angemessen bewertet.