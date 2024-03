Judo Capital Holdings Aktie: In selten guter Lage!

Der aktuelle Bericht über die Aktie von Judo Capital zeigt keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Allerdings wurde eine Zunahme in der Kommunikationsfrequenz verzeichnet, was darauf hindeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Judo Capital daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Judo Capital von 1.415 AUD ein "Gut"-Signal ist, da er sich mit +32,24 Prozent Entfernung vom GD200 (1,07 AUD) befindet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 1,14 AUD auf, was einem Abstand von +24,12 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Judo Capital-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Anleger-Stimmung bei Judo Capital in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt eher neutral, wie aus den Auswertungen der vergangenen beiden Wochen hervorgeht. Negative Themen standen dabei im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Basierend auf dem Relative Strength-Index wird die Aktie der Judo Capital als Neutral-Titel eingestuft. Der RSI7 für sieben Tage ergibt einen Wert von 18,52, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, während der RSI25 für 25 Tage einen Wert von 29,46 aufweist und somit ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Insgesamt resultiert daraus ein Gesamtranking als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.