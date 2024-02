Judges Scientific löst Jubelsturm aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Orica":

Der Aktienkurs von Judges Scientific hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,8 Prozent erzielt, was im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") eine Überperformance von 10,68 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 1,06 Prozent, wobei Judges Scientific aktuell 11,74 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Judges Scientific. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Die Häufigkeit der Diskussionen zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Judges Scientific wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Bei der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) herangezogen, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Judges Scientific liegt bei 20,83 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie überverkauft ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält. Der RSI25 liegt bei 33,08, was bedeutet, dass die Aktie hier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammen erhält die Aktie somit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Judges Scientific von 10400 GBP mit +13,53 Prozent Entfernung vom GD200 (9160,35 GBP) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 9599,8 GBP auf, was ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird, da der Abstand +8,34 Prozent beträgt. Insgesamt wird der Aktienkurs der Judges Scientific somit als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.