Judges Scientific Aktie: Ein wahrer Champion!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Für Judges Scientific ergibt sich ein 7-Tage-RSI von 30,14 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hinweist. Ebenso liegt der 25-Tage-RSI bei 36,51, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Somit erhält Judges Scientific eine "Neutral"-Bewertung auf dieser Grundlage.

Im Vergleich zu anderen Aktien im "Industrie"-Sektor hat Judges Scientific im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,8 Prozent erzielt, was 10,52 Prozent über dem Durchschnitt liegt. In der Branche "Maschinen" übertrifft die Aktie den durchschnittlichen jährlichen Ertrag um 11,41 Prozent, wodurch sie insgesamt mit einem "Gut" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass die Judges Scientific derzeit ein "Gut" ist, basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs. Der GD200 liegt bei 9157,05 GBP, während der Aktienkurs bei 10150 GBP liegt, was einer Überperformance von +10,84 Prozent entspricht. Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 9575,8 GBP, was einer Abweichung von +6 Prozent entspricht. Somit erhält die Aktie auch in diesem Zeitraum ein "Gut"-Rating.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Judges Scientific ist insgesamt positiv, da in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Aufgrund der positiven Diskussionen in den vergangenen Tagen erhält die Aktie auch in dieser Hinsicht eine Gesamtbewertung von "Gut".