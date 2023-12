Judges Scientific Aktie: Das kann sich sehen lassen!

Der Aktienkurs von Judges Scientific hat in den letzten 12 Monaten eine bemerkenswerte Performance gezeigt. Im Vergleich zum Durchschnitt der Industriebranche liegt die Rendite bei 14,35 Prozent, was mehr als 9 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Maschinenbranche, die eine mittlere Rendite von 4,65 Prozent verzeichnete, konnte Judges Scientific mit 9,69 Prozent deutlich überzeugen. Aufgrund dieser starken Kursentwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt die 200-Tage-Linie (GD200) der Judges Scientific einen aktuellen Kurs von 9101,63 GBP. Dies führt zu einer neutralen Einstufung, da der Aktienkurs selbst bei 9540 GBP gehandelt wird, was einem Abstand von +4,82 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt die Aktie mit einem Niveau von 8578 GBP um +11,21 Prozent über dem Durchschnitt, was ein "Gut"-Signal ergibt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Gut"-Befund auf Basis der beiden Zeiträume.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Beim kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage liegt die Judges Scientific-Aktie bei 33,82 Punkten, was auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 31,87 eine neutrale Bewertung. Somit erhält Judges Scientific in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment spielt ebenfalls eine wichtige Rolle und zeigt, dass in den sozialen Medien ausschließlich positive Meinungen zur Aktie von Judges Scientific geäußert wurden. Auch die Diskussionen der letzten Tage waren von positiven Themen rund um das Unternehmen geprägt, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung führt. Zusammenfassend ergibt sich somit eine insgesamt positive Anleger-Stimmung und eine "Gut"-Bewertung bei der Analyse.