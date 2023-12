Judges Scientific Aktie: Was ist hier nur passiert?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um zu beurteilen, ob ein Titel derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Judges Scientific wird der RSI sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 100 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Dementsprechend wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft. Beim 25-Tage-RSI liegt der Wert bei 50,69, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. In diesem Fall wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Somit erhält Judges Scientific insgesamt ein "Schlecht"-Rating für diesen Aspekt der Analyse.

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse von Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber Judges Scientific eingestellt waren. Die Diskussionen konzentrierten sich hauptsächlich auf positive Themen, ohne negative Äußerungen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält Judges Scientific daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Eine Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass es in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz zu Judges Scientific gab. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht als "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs von Judges Scientific auf 9106,23 GBP geschätzt, während der aktuelle Kurs bei 9120 GBP liegt. Die Distanz zum GD200 beträgt +0,15 Prozent, was zu einer Bewertung von "Neutral" führt. Der GD50 für die letzten 50 Tage beträgt derzeit 8814,8 GBP, was einer Distanz von +3,46 Prozent entspricht und ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Somit erhält Judges Scientific insgesamt eine Gesamtnote von "Neutral" in der technischen Analyse.