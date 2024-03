Judges Scientific Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Der Aktienkurs von Judges Scientific hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Industrie-Sektor deutlich positiv entwickelt. Mit einer Rendite von 12,8 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 11 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine durchschnittliche Rendite von -0,28 Prozent verzeichnet, hat Judges Scientific mit 13,08 Prozent eine deutlich positive Performance gezeigt. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Judges Scientific als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen Werten eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Judges Scientific-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 10,53 und ein Wert für den RSI25 von 16,77. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Empfehlung.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Judges Scientific bei 9275,75 GBP liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 11700 GBP erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +26,14 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Auch im Vergleich zum GD50, der derzeit bei 10061,8 GBP liegt, erreicht die Aktie mit +16,28 Prozent Abstand eine positive Bewertung. Insgesamt erhält das Unternehmen daher die Gesamtnote "Gut" in der technischen Analyse.

Die Anleger-Stimmung rund um Judges Scientific ist in den vergangenen zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in den sozialen Medien als auch in anderen Kommentaren und Wortmeldungen. Die generell positive Themen rund um den Wert führen zu einer "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung insgesamt.

Insgesamt zeigt sich Judges Scientific in den Bereichen Branchenvergleich Aktienkurs, Relative Strength Index und technische Analyse positiv, was zu einer Gesamtbewertung "Gut" führt.