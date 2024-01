Judges Scientific Aktie: Alles andere als uninteressant …

Die Judges Scientific wird derzeit auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" bewertet. Der GD200 des Wertes liegt bei 9121,43 GBP, was bedeutet, dass der Kurs der Aktie (9660 GBP) um +5,9 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) liegt bei 9008,8 GBP, was einer Abweichung von +7,23 Prozent entspricht. Auch dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Insgesamt erhält die Aktie somit das Rating "Gut".

Im Branchenvergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" konnte die Judges Scientific mit einer Rendite von 16,16 Prozent überzeugen, was mehr als 8 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur "Maschinen"-Branche, die eine mittlere Rendite von 6,91 Prozent erzielt, liegt die Judges Scientific mit 9,24 Prozent deutlich darüber. Diese positive Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Judges Scientific-Aktie kurzfristig überverkauft ist, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 hingegen zeigt an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt erhält die Judges Scientific eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde besonders positiv über die Judges Scientific diskutiert, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt. Auch aktuell sind es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Damit bekommt die Judges Scientific auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Gut"-Bewertung.