Jubilee Metals Aktie: Wie wichtig ist diese Entwicklung?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Jubilee Metals als Neutral-Titel eingestuft wird. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Jubilee Metals-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 67,24 und ein Wert für den RSI25 von 29,68. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Jubilee Metals mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 8,85 Prozent in der "Metalle und Bergbau"-Branche. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Im Vergleich zur "Metalle und Bergbau"-Branche hat die Aktie von Jubilee Metals in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -38,83 Prozent erzielt, was eine Underperformance von -22,28 Prozent bedeutet. Auch im Vergleich zum "Materialien"-Sektor liegt die Rendite 22,28 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt, dass es in der Stimmungslage der Anleger keine bedeutende Tendenz gab, ebenso wie in der Intensität der Diskussionen über das Unternehmen. Daher erhält die Jubilee Metals-Aktie ein "Neutral"-Rating.