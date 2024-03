Jubilee Metals Aktie: Hier sollten Sie genauer hinsehen!

Der Relative Stärke Index, abgekürzt als RSI, wird verwendet, um die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen zu indizieren, indem die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug gesetzt werden. Der RSI der Jubilee Metals liegt bei 35,58, was darauf hinweist, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist und daher als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 44, was ebenfalls als "Neutral" interpretiert wird.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Jubilee Metals einen Wert von 11 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Metalle und Bergbau" (KGV von 30,98) unter dem Durchschnitt liegt. Infolgedessen wird Jubilee Metals als unterbewertet betrachtet und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Technisch gesehen wird auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses die Jubilee Metals derzeit als "Schlecht" eingestuft, da der GD200 des Wertes bei 6,47 GBP liegt und der Kurs der Aktie bei 5,8 GBP um -10,36 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 5,57 GBP, was einer Abweichung von +4,13 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert klassifiziert.

Die Stimmung auf sozialen Plattformen bezüglich Jubilee Metals ist überwiegend positiv, wie von unseren Analysten gemessen wurde. Zudem haben Nutzer in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen rund um Jubilee Metals diskutiert. Daher wird die Aktie für diese Betrachtung als "Gut" eingestuft. Insgesamt zeigt sich, dass Jubilee Metals hinsichtlich der Stimmung als "Gut" bewertet werden muss.