Jubiläumsspecial - Miele wertet Wäschepflege mit Aktionsmodellen weiter auf

Gütersloh (ots) -- Top-Geräte mit innovativen Features zum Preisvorteil- Kostenfreie Verlängerung der Garantie um 125 Wochen- Neuer Duft "Edition 125" für Waschmittel und TrocknerMiele feiert in diesem Jahr sein 125. Jubiläum - und bestätigt fast genauso lange seine führende Rolle in der Wäschepflege in puncto Qualität und Langlebigkeit. Waschmaschinen und Trockner von Miele überzeugen durch hervorragende Verbrauchswerte, Top-Performance und höchsten Bedienkomfort. Und: als einziger Hersteller der Branche testet das Unternehmen seine Geräte auf 20 Jahre Lebensdauer. Sein Jubiläum feiert der Premiumhersteller nun mit attraktiven Aktionsgeräten, die komfortable Features zu einem günstigeren Preispunkt anbieten oder 125 Wochen zusätzliche Garantie einräumen. Die Modelle der Wäschepflege sind ab März 2024 verfügbar.Die Waschmaschinen aus der Aktionsreihe "125 Edition" fassen 8 Kilogramm und sind entweder mit dem Waschverfahren PowerWash ausgestattet, für weniger Wasser- und Stromverbrauch, oder der automatischen Waschmitteldosierung TwinDos, für maximalen Komfort und Waschen auf Knopfdruck. Folgende Aktionsmodelle stehen zur Auswahl:- Die WWB380 WPS 125 Edition mit PowerWash wäscht 20 Prozent sparsamer als der Grenzwert (52) für das Energielabel A - und ist damit das energieeffizienteste Gerät im Miele-Portfolio. Auf dieses Gerät gibt es gegenüber vergleichbaren Modellen im Sortiment 80 Euro* Preisvorteil. Zusätzlich ist das Aktionsmodell mit der Miele App vernetzbar und mit SteamCare ausgestattet. Dieses Feature können Kundinnen und Kunden beispielsweise bei kurz getragenen Textilien dazu wählen, um die Kleidung mit Dampf aufzufrischen oder zu glätten - ohne diese zu waschen. Das identisch ausgestattete Modell WCB390 WPS 125 Edition unterscheidet sich optisch im Design, zum Beispiel in Form des Türrings, der hier nicht obsidianschwarz, sondern weiß ist.- Die WWB680 WCS 125 Edition ist mit TwinDos und der Vernetzungsoption Miele@home ausgestattet und unterschreitet den Grenzwert (52) für die Energieeffizienzklasse A um 10 Prozent. Auf dieses Gerät erhalten Kundinnen und Kunden gegenüber vergleichbaren Modellen im Sortiment 20 Euro* Preisvorteil. Auch bei diesem Aktionsgerät zusätzlich an Bord: SteamCare.Attraktive Aktionsmodelle bei den TrocknernBei den Trocknern bietet Miele zu seinem Jubiläum die Geräte TWC660 WP 125 Edition und TCC670 WP 125 Edition an, die über 8 Kilogramm Fassungsvermögen verfügen und eine Energieeffizienzklasse von A+++ aufweisen. Die Geräte lassen sich über die Miele App vernetzen und bieten das komfortable Feature FragranceDos, mit dem sich die Wäsche sanft beduften lässt. On top sind die Aktionsmodelle mit der komfortablen Programmoption DryCare 40 ausgestattet. Damit können Kleidungsstücke, die bei 40 °C waschbar sind, auch in der Maschine getrocknet werden - selbst dann, wenn das Textil laut Pflegekennzeichnung nicht für den Trockner geeignet ist. Auf diese Geräte gibt es gegenüber vergleichbaren Modellen im Sortiment 40 Euro* Preisvorteil. Beide Geräte sind identisch ausgestattet, unterscheiden sich jedoch im Design.125 Gala Edition - Bekenntnis zu Langlebigkeit und NachhaltigkeitBeim Erwerb eines der Aktionsmodelle "125 Gala Edition" erhalten Kundinnen und Kunden statt zwei Jahre insgesamt knapp viereinhalb Jahre kostenfreie Garantie auf ihr Miele-Gerät. Näheres dazu ist in der Pressemitteilung Nr. 014/2024 (https://www.miele.de/de/m/mehr-als-zwei-jahre-zusatzgarantie-miele-bekraeftigt-bekenntnis-zu-langlebigkeit-und-nachhaltigkeit-7060.htm) nachzulesen. Bei den Waschmaschinen dieser Aktionsreihe stehen Geräte mit 9 Kilogramm Fassungsvermögen zur Auswahl, die sowohl über TwinDos als auch PowerWash verfügen. Außerdem sind diese Modelle mit dem Extra SingleWash ausgestattet, mit dem einzelne Textilien in nur 39 Minuten** schnell und energieeffizient gewaschen werden können. Alle Aktionsgeräte sind über die Miele App vernetzbar, erreichen die Energieeffizienzklasse A und verfügen zusätzlich über das Extra SteamCare. Die identisch ausgestatteten Modelle WWI880 WPS 125 Gala Edition und WCI890 WPS 125 Gala Edition unterscheiden sich hinsichtlich des Türdesigns.Bei den Trocknern der Reihe 125 Gala Edition bietet Miele die Modelle TWL680 WP 125 Gala Edition und TCL690 WP 125 Gala Edition. Diese verfügen über 9 Kilogramm Fassungsvermögen, sind mit der Energieeffizienzklasse A+++ ausgestattet und über die Miele App vernetzbar. Weiteren Komfortgewinn bietet die SilenceDrum, die es so nur bei Miele gibt. Dank einer speziellen Trommelkonstruktion, bei der ein Teil der Außenseite mit Dämmstreifen ummantelt ist, reduziert die SilenceDrum Geräusche aus der Trommel - zum Beispiel von Reißverschlüssen oder Knöpfen - spürbar. Die Funktion SteamFinish glättet die Wäsche im Trocknungsvorgang mit Dampf, wodurch der Bügelaufwand deutlich reduziert wird. Ein weiteres Ausstattungsmerkmal der Aktionsgeräte ist PowerFresh, mit dem unnötiges Waschen nur leicht oder nicht verschmutzter Wäsche vermieden werden kann. Textilien, die zum Beispiel lange ungetragen im Schrank gelegen haben, werden mit PowerFresh aufgefrischt und verlieren eventuell aufgenommene Gerüche. Dabei wird dem Trocknungsvorgang eine Befeuchtungsphase durch die Zugabe von Wasserdampf vorangestellt. Dieser bewirkt eine bessere Temperaturübertragung in das Textil, sodass Geruchsmoleküle effektiver gelöst und entfernt werden. Optimale Wirkung entfaltet PowerFresh in Verbindung mit dem DryFresh-Flakon, der Gerüche zusätzlich neutralisiert und einen dezent-frischen Duft beisteuert.Frischer Duft als Limited EditionKundinnen und Kunden können sich nicht nur auf attraktive Aktionsgeräte freuen, sondern auch über einen neuen und exklusiven Jubiläumsduft. Die "Edition 125" verbindet eine fruchtig elegante Note mit samtig blumigen Düften und einem angenehmen Frischekick. Erhältlich ist die Limited Edition für die Waschmittel UltraPhase 1 und 2 (TwinDos) und UltraColor sowie als Trocknerflakon.*Gilt auf die Unverbindliche Servicepreis-Empfehlung (UVSP). Inklusive Lieferung frei.**abhängig von der Wäsche und dem ausgewählten ProgrammDie Pressemitteilung und weiteres Bildmaterial zum Download finden Sie hier.Über das Unternehmen: Miele ist der weltweit führende Anbieter von Premium-Hausgeräten für die Bereiche Kochen, Backen, Dampfgaren, Kühlen/Gefrieren, Kaffeezubereitung, Geschirrspülen, Wäsche- und Bodenpflege. Hinzu kommen Geschirrspüler, Waschmaschinen und Trockner für den gewerblichen Einsatz sowie Reinigungs-, Desinfektions- und Sterilisationsgeräte für medizinische Einrichtungen und Labore. Das 1899 gegründete Unternehmen unterhält acht Produktionsstandorte in Deutschland, je ein Werk in Österreich, Tschechien, China, Rumänien und Polen sowie die zwei Werke der italienischen Medizintechnik-Tochter Steelco Group. Der Umsatz betrug im Geschäftsjahr 2022 rund 5,43 Milliarden Euro. In fast 100 Ländern/Regionen ist Miele mit eigenen Vertriebsgesellschaften oder über Importeure vertreten. Weltweit beschäftigt der in vierter Generation familiengeführte Konzern etwa 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, etwa 11.800 davon in Deutschland. Hauptsitz ist Gütersloh in Westfalen.