Jubiläum: 25 Jahre Deutscher Fachjournalisten-Verband

Berlin (ots) -Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) (https://www.dfjv.de) feiert in diesem Jahr sein 25-jähriges Bestehen. Aus diesem Anlass hat der DFJV ein digitales Jubiläumsheft herausgegeben, in dem zahlreiche Grußbotschaften von Partnern sowie Entscheidungsträgerinnen und -trägern aus Medien und Politik versammelt sind. Außerdem richtet die Fachjournalistin Silke Liebig-Braunholz in einem Festbeitrag den Blick auf den Status quo und die Zukunft des Fachjournalismus."In den mittlerweile zweieinhalb Jahrzehnten unseres Bestehens waren die Medienwelt und der Fachjournalismus nicht zuletzt vor dem Hintergrund der Digitalisierung und des Medienwandels vielen tiefgreifenden Veränderungen unterworfen", sagt DFJV-Vorstand Christin Fink. "Auch die aktuellen Krisen stellen Medienschaffende und die Branche vor viele Herausforderungen. Wir freuen uns daher umso mehr, dass der DFJV auch in diesen schwierigen Zeiten als Partner und Berater für viele Fachjournalistinnen und Fachjournalisten Bestand hat, und möchten uns an dieser Stelle herzlich bei unseren Mitgliedern für ihr Vertrauen bedanken." Christin Fink leitet den Verband seit 2013 und blickt daher in diesem Jahr selbst auf ein 10-jähriges Firmenjubiläum zurück.Das Jubiläumsheft wurde Anfang Dezember an die rund 10.000 Mitglieder des DFJV und an zahlreiche Kooperationspartner, journalistische Institutionen, Verlage und relevante Ministerien verschickt. Es ist online unter www.dfjv.de/ueber-uns/25-jahre-dfjv abrufbar.Über den DFJV:Der Deutsche Fachjournalisten-Verband (DFJV) ist ein Berufsverband und Dienstleister für Journalistinnen und Journalisten, die sich auf ein Fach, Ressort oder Themengebiet spezialisiert haben. Er bietet seinen rund 10.000 Mitgliedern u. a. Leistungen wie eine individuelle und kostenfreie Beratung in Rechts-, Steuer-, Fach-, KSK- und Arbeitszeugnisfragen, die Ausstellung des Presseausweises, auf die Profession abgestimmte Weiterbildungsangebote, das Onlinemagazin "Fachjournalist", Regionaltreffen sowie Leitfäden, Studien und Fachbücher zu wichtigen journalistischen Themenfeldern an.Der DFJV ist der erste Journalistenverband, dessen Qualitätsmanagementsystem vom TÜV nach der Norm DIN EN ISO 9001 zertifiziert wurde.