Jubelsturm bei iRobot-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Irobot beträgt 26,23, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 40,05, was eine "Neutral"-Bewertung für 25 Tage ergibt. Zusammen führt dies zu einer Gesamtbewertung von "Gut".

Im Branchenvergleich erzielte Irobot in den letzten 12 Monaten eine Performance von -30,45 Prozent. Dies stellt eine Unterperformance von -29,08 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt der "Haushalts-Gebrauchsgüter"-Branche dar, die im Durchschnitt um -1,37 Prozent gefallen sind. Im Sektorvergleich lag die mittlere Rendite für den "Zyklische Konsumgüter"-Sektor bei -4,64 Prozent, wobei Irobot um 25,8 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Unterperformances erhält Irobot ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität im Netz erhöht ist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Veränderungen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Insgesamt wird Irobot daher als "Gut"-Wert bewertet.

In der technischen Analyse ergibt sich, dass der aktuelle Kurs der Irobot-Aktie bei 38,72 USD liegt, was -1,07 Prozent Entfernung vom GD200 (39,14 USD) bedeutet. Dies führt zu einem "Neutral"-Signal. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt hingegen ein Kursniveau von 34,85 USD, was einem Abstand von +11,1 Prozent entspricht und somit als "Gut"-Signal bewertet wird. Insgesamt wird der Kurs der Irobot-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.