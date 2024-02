Jubelsturm bei iQiyi-Anlegern!

Iqiyi erhielt in den letzten zwölf Monaten insgesamt 1 Analystenbewertung mit einer durchschnittlichen Bewertung von "Neutral". Es gab keine Analystenupdates im letzten Monat. Die Kursprognose von 8 USD ergibt ein Aufwärtspotential von 122,84 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 4,81 USD liegt, während die Aktie selbst bei 3,59 USD gehandelt wird. Die Distanz zum GD200 beträgt -25,36 Prozent und zum GD50 -12,65 Prozent, was zu einer Gesamtnote von "Schlecht" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 39,73 für RSI7 und 66,92 für RSI25, was eine "Neutral"-Einstufung auf der Ebene des Relative Strength Indikators ergibt.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen positiv, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Die Aktie von Iqiyi wurde vermehrt diskutiert und erfährt eine steigende Aufmerksamkeit, was zu einem weiteren "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.