Jubelsturm bei Zhejiang Dun'an Artificial Environment Equipment-Anlegern!

In den sozialen Netzwerken herrschte in den letzten Tagen eine hauptsächlich positive Stimmung unter den Anlegern. An 11 Tagen überwogen vor allem positive Themen, während an einem Tag die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde auch verstärkt über positive Themen im Zusammenhang mit dem Unternehmen Zhejiang Dun'an Artificial Environment diskutiert. Die Redaktion bewertet die Aktie daher insgesamt mit "Gut" und das Anleger-Sentiment wird entsprechend als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 12,61 CNH für den Schlusskurs der Zhejiang Dun'an Artificial Environment-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 13,23 CNH, was einem Unterschied von +4,92 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht wird daher eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt analysiert. Der letzte Schlusskurs von 11,78 CNH liegt um +12,31 Prozent über dem 50-Tages-Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung der Aktie von "Gut" führt.

Im fundamentalen Bereich ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Zhejiang Dun'an Artificial Environment-Aktie mit einem Wert von 17,87 auf einem ähnlichen Niveau wie der Durchschnitt der Vergleichsbranche. Dies bedeutet eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Zhejiang Dun'an Artificial Environment derzeit 0. Dies führt zu einer negativen Differenz von -1,48 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Bauprodukte". Daher erhält das Unternehmen eine "Schlecht"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.