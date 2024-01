Jubelsturm bei Westwood-Anlegern!

Die technische Analyse zeigt, dass die Westwood-Aktie derzeit 11,96 USD kostet, was +7,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Bewertung von "Gut". Über die letzten 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +6,6 Prozent, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung von "Gut" für beide Zeiträume führt.

Die Stimmung und Diskussion über Westwood in den sozialen Medien haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert. Die Analyse deutet auf gesteigertes Interesse der Marktteilnehmer hin, was zu einer insgesamt positiven Bewertung von "Gut" führt.

In Bezug auf die Dividende weist Westwood derzeit eine Dividendenrendite von 6,17 % auf, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 5,63 % liegt. Daher wird die Dividendenrendite als "Neutral" eingestuft.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 13, was bedeutet, dass die Börse 13,91 Euro für jeden Euro Gewinn von Westwood zahlt. Dies ist 75 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher mit "Gut" eingestuft wird.