Jubelsturm bei Waterstone-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Waterstone beträgt derzeit 22,44, was 57 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Thrifts & Hypothekenfinanzierung) von 52 liegt. Nach dieser Bewertung ist die Aktie zurzeit unterbewertet, weshalb Waterstone auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung erhält.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Waterstone-Aktie derzeit bei 13,24 USD liegt. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Neutral", da der Aktienkurs selbst bei 13,74 USD aus dem Handel ging, was einem Abstand von +3,78 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt der Wert bei 11,5 USD. Hier ergibt sich eine Differenz von +19,48 Prozent, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt. Der Gesamtbefund basierend auf beiden Zeiträumen lautet daher "Gut".

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Waterstone-Aktie aktuell mit einem Wert von 15,66 überverkauft ist. Dies führt zu einer Einstufung von "Gut". Wenn die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 21, was darauf hindeutet, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Auch hier lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt ergibt sich daraus für den RSI die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die Dividende schüttet Waterstone im Vergleich zur Branche Thrifts & Hypothekenfinanzierung eine Dividendenrendite von 5,81 % aus, was 0,01 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt ist. Dies führt zur Einstufung "Neutral", da der Ertrag nur leicht niedriger ist.