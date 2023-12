Jubelsturm bei Wartsila Oyj Abp ADR-Anlegern!

Die finnische Firma Wartsila Abp hat eine niedrigere Dividendenrendite als der Branchendurchschnitt, nämlich 2,72 Prozent im Vergleich zu 3,84 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Wenn wir die technische Analyse betrachten, sehen wir, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Wartsila Abp-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 10,55 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 13,035 EUR lag, was einer positiven Abweichung von +23,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (11,24 EUR) liegt derzeit über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Wartsila Abp-Aktie also für die einfache Charttechnik mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Im Hinblick auf die Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 36,98, was 17 Prozent höher ist als der Branchendurchschnitt von 31. Dies führt dazu, dass die Aktie als überbewertet eingestuft wird und in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Schließlich beurteilen wir die Wartsila Abp-Aktie anhand des Relative Strength Index (RSI). Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 27, was auf eine Überverkauft-Situation hindeutet und zu einem "Gut"-Rating führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage liegt mit einem Wert von 23,19 im überverkauften Bereich, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie also auch in der Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.