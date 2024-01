Jubelsturm bei Warom-Anlegern!

Das Unternehmen Warom wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 17,1 bewertet, was in etwa dem Branchendurchschnitt entspricht und somit als neutral angesehen wird. Die Branche "Elektrische Ausrüstung" weist einen Wert von 0 auf. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Warom mit einer Rendite von -21,81 Prozent mehr als 23 Prozent darunter. Die "Elektrische Ausrüstung"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 1,29 Prozent. Auch hier liegt Warom mit 23,1 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die Dividendenrendite für Warom beträgt bezogen auf das Kursniveau 4,88 Prozent und liegt mit 1,96 Prozent über dem Mittelwert (2,91) für diese Aktie. Daher bekommt Warom eine "Gut"-Bewertung für diese Dividendenpolitik.