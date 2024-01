Jubelsturm bei Wanguo Mining-Anlegern!

Das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet ist ein wichtiger Maßstab für die Stimmung rund um Aktien. Wir haben die Aktie von Wanguo Mining hinsichtlich dieser Faktoren untersucht. Die Diskussionsintensität zeigte dabei eine mittlere Aktivität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Wanguo Mining weist kaum Änderungen auf, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Wanguo Mining als unterbewertet, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Das KGV liegt mit 11,7 insgesamt 73 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 43,07 beträgt. Aus diesem Grund erhält die Aktie die Einstufung "Gut".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Wanguo Mining eine Performance von 94,93 Prozent, was im Branchenvergleich eine Outperformance von +89,83 Prozent bedeutet. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in der Kategorie Branchenvergleich Aktienkurs.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Trend des Wertpapiers positiv ist. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Wanguo Mining-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen beträgt 2,87 HKD, während der letzte Schlusskurs bei 4,06 HKD liegt, was einem Unterschied von +41,46 Prozent entspricht. Auch basierend auf dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage erhält die Aktie ein "Gut"-Rating.

Zusammenfassend erhält die Wanguo Mining-Aktie in den Bereichen langfristige Stimmung, fundamentale Analyse, Branchenvergleich Aktienkurs und technische Analyse insgesamt ein "Gut"-Rating.