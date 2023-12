Jubelsturm bei Vivendi PK-Anlegern!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse eingesetzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Vivendi wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der momentane RSI7 liegt bei 70 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Gegensatz dazu zeigt der RSI25, dass Vivendi weder überkauft noch überverkauft ist und wird daher als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +11,07 Prozent. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt mit einer Abweichung von +9,93 Prozent über dem aktuellen Kurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Hinsichtlich des Sentiments und der Buzz-Erwähnungen konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung festgestellt werden. Daher wird dieses Kriterium als "Neutral" bewertet. Ebenso konnten keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zusammengefasst bekommt Vivendi für diese Stufe daher ein "Neutral".

Die Analyse der Kommentare und Befunde auf sozialen Plattformen zeigt, dass die Stimmung überwiegend positiv war und die Nutzer positive Themen aufgegriffen haben. Daher erhält die Aktie in dieser Betrachtung die Einstufung "Gut". Die Betrachtung von Handelssignalen führt jedoch zu einer "Schlecht"-Bewertung auf dieser Ebene. Insgesamt wird Vivendi daher hinsichtlich der Stimmung als "Gut" eingestuft.

