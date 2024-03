Jubelsturm bei Union Bankshares-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "UNION BANKSHARES":

Der Relative Strength Index, kurz RSI, gibt an, wie sich die Aktienkurse innerhalb von 7 Tagen bewegen, indem die Aufwärtsbewegungen im Verhältnis zu den Gesamtbewegungen gesetzt werden. Der RSI der Union Bankshares -Morrisville Vt liegt bei 56,22, was als neutral betrachtet wird, da weder eine Über- noch eine Unterkauft-Situation vorliegt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, weist einen Wert von 46 auf, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Union Bankshares -Morrisville Vt bei 11,52, was unter dem Branchendurchschnitt von 34,06 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist und aufgrund fundamentaler Kriterien eine "Gut"-Bewertung erhält.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Union Bankshares -Morrisville Vt derzeit eine Rendite von 5,68 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 138,56 %. Aufgrund dieser Differenz wird die ausgeschüttete Dividende als "Schlecht" eingestuft.

Im Bereich der technischen Analyse wird der gleitende Durchschnitt betrachtet, sowohl für die letzten 50 als auch die letzten 200 Handelstage. Der längerfristige Durchschnitt von 200 Tagen liegt bei 25,72 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 30,25 USD liegt. Auf dieser Basis erhält Union Bankshares -Morrisville Vt eine "Gut"-Bewertung. Der kurzfristige 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 30,54 USD, was nahe dem letzten Schlusskurs von 30,25 USD liegt. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Insgesamt wird die Union Bankshares -Morrisville Vt-Aktie auf Basis der verschiedenen Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.