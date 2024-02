Jubelsturm bei Uematsu Shokai-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Dabei wird der RSI sowohl auf kurzfristiger (7 Tage) als auch auf etwas längerfristiger (25 Tage) Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI der Uematsu Shokai-Aktie liegt momentan bei 78,24 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überkauft eingestuft wird und somit ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25 liegt bei 45,4, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und daher als "Neutral" bewertet wird. Insgesamt erhält Uematsu Shokai daher eine "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Neutral" bewertet.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien basiert, war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An neun Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an drei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger weckten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Uematsu Shokai-Aktie einen positiven Trend verzeichnet. Der längerfristige 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 876,47 JPY, während der letzte Schlusskurs bei 1156 JPY liegt, was eine Abweichung von +31,89 Prozent im Vergleich darstellt und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 1105,38 JPY liegt nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Uematsu Shokai-Aktie auf Basis der trendfolgenden Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.