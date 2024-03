Jubelsturm bei UE Furniture-Anlegern!

Die Ue Furniture-Aktie wird laut der technischen Analyse auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses als "Gut" eingestuft. Der GD200 verläuft bei 9,99 CNH, was bedeutet, dass der Aktienkurs (10,58 CNH) um +5,91 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der GD50 der vergangenen 50 Tage liegt bei 10,89 CNH, was einer Abweichung von -2,85 Prozent entspricht. Dadurch erhält die Aktie insgesamt die Einstufung "Gut".

Im Vergleich zu anderen Unternehmen im Sektor "Industrie" hat die Ue Furniture-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -5,29 Prozent erzielt, was 13,3 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt hingegen -21,43 Prozent, wobei Ue Furniture aktuell 16,14 Prozent darüber liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Ue Furniture in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt positiv. In den letzten beiden Wochen standen besonders positive Themen im Mittelpunkt, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für Ue Furniture zeigt auf 7- und 25-Tage-Basis neutrale Werte. Sowohl der 7-Tage-RSI (49,39 Punkte) als auch der 25-Tage-RSI (58,72 Punkte) führen zu einer Einstufung als "Neutral" für diesen Punkt der Analyse.