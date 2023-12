Jubelsturm bei UE Furniture-Anlegern!

Die Ue Furniture-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 9,84 CNH für den Schlusskurs erreicht. Am letzten Handelstag schloss die Aktie bei 11,41 CNH, was einem Unterschied von +15,96 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt von 9,89 CNH liegt mit einem Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt bei einer Abweichung von +15,37 Prozent, was ebenfalls zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Ue Furniture also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) der Ue Furniture liegt bei 26,75, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und somit zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation betrachtet wird und daher eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt erhält Ue Furniture daher für diese Kategorie die Einstufung "Gut".

Bei der Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigte Ue Furniture interessante Ausprägungen. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb jedoch gering, was eine "Neutral"-Bewertung zur Folge hat. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung in dieser Kategorie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt die Rendite von Ue Furniture mit -6,88 Prozent mehr als 7 Prozent darunter. Auch im Vergleich zur mittleren Rendite der "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies"-Branche liegt Ue Furniture mit 7,67 Prozent deutlich darunter. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.