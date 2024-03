Jubelsturm bei Twilio-Anlegern!

Die Analysten bewerten die Aktie von Twilio auf langfristiger Basis als "Gut". Von insgesamt 18 Analysten erhielt die Aktie eine Bewertung von 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht. Es gab keine Analystenupdates zu Twilio im letzten Monat. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 71 USD, was einer Erwartung von 19,01 Prozent entspricht, da der aktuelle Schlusskurs bei 59,66 USD liegt.

In Bezug auf die Dividende kann bei einer Investition in Twilio derzeit keine Rendite erzielt werden, im Gegensatz zum Branchendurchschnitt der IT-Dienstleistungen, was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens führt.

Das Sentiment und der Buzz um Twilio haben sich in den letzten Wochen negativ verändert. Dies liegt daran, dass in den sozialen Medien vermehrt negative Themen diskutiert wurden. Auch die Aufmerksamkeit über das Unternehmen nahm ab, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist hingegen überwiegend positiv. In den vergangenen Wochen wurden insbesondere positive Themen in den Diskussionen hervorgehoben, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung in Bezug auf die Anleger-Stimmung führt. Daher erhält Twilio insgesamt die Bewertung "Gut" in diesem Bereich.