Jubelsturm bei TrueCar-Anlegern!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Truecar-Aktie ist neutral. Es gibt insgesamt 0 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen. Im letzten Monat gab es keine Updates von Analysten. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 0 USD, was einer potenziellen Performance von -100 Prozent entspricht, da der aktuelle Kurs bei 3,37 USD liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Schlecht" durch die Analysten.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen in sozialen Medien, die in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv über Truecar waren. Anleger haben in den letzten ein bis zwei Tagen ebenfalls hauptsächlich positive Themen diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird der Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung auf Basis des Anleger-Sentimentsbarometers verliehen.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet zeigt, dass die Diskussionsintensität abgenommen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt, während die Rate der Stimmungsänderung positiv ist und daher zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Gut"-Einstufung.

Aus technischer Sicht liegt der Kurs von Truecar mit 3,37 USD derzeit -2,88 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, liegt die Aktie jedoch mit einer Distanz von +28,14 Prozent über dem GD200, was zu einer Gesamteinstufung "Gut" führt.