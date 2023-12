Jubelsturm bei Trinseo-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Trinseo als Neutral-Titel eingestuft wird. Dieser Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über sieben und 25 Tage und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 21,33, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt, während der RSI25 bei 37,11 liegt und eine "Neutral"-Einstufung ergibt. Insgesamt erhält die Trinseo-Aktie also ein "Gut"-Rating auf Basis des Relative Strength Index.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten vier Wochen eine positive Veränderung in der Stimmungslage bei Trinseo festgestellt. Dies führt zu einer Bewertung der Aktie als "Gut". Die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht signifikant verändert, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Trinseo. In den letzten zwei Wochen wurden überwiegend positive Meinungen geäußert. Somit wird das Unternehmen als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend ist die Redaktion der Auffassung, dass die Aktie von Trinseo bezogen auf die Anlegerstimmung angemessen bewertet ist.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt, dass der 200-Tages-Durchschnitt bei 12,94 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 7,23 USD liegt, was einer Abweichung von -44,13 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Trinseo somit eine "Schlecht"-Bewertung. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,36 USD, während der letzte Schlusskurs darüber liegt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt wird Trinseo auf Basis der trendfolgenden Indikatoren als "Neutral" bewertet.