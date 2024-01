Jubelsturm bei Tractor Supply-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) betrachtet das Verhältnis von Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Kurses über einen Zeitraum von 7 Tagen. Aktuell wird die Tractor Supply-Aktie mit einem RSI-Wert von 26,97 als überverkauft eingestuft, was als "Gut" signalisiert wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 37, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt führt dies zu einer "Gut"-Einstufung für die RSI.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 2 Prozent, was 1,36 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 3,36 Prozent in der Branche Spezialität Einzelhandel liegt. Aufgrund dessen erhält die Dividendenpolitik der Tractor Supply-Aktie eine Bewertung von "Schlecht". Die Dividende wird hierbei mit dem aktuellen Aktienkurs in Verbindung gesetzt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Tractor Supply-Aktie bei 21,63, was unter dem Branchendurchschnitt von 36,85 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus fundamentaler Sicht unterbewertet ist und somit eine "Gut"-Bewertung erhält.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt verzeichnete Tractor Supply in den letzten 12 Monaten eine Performance von 5,24 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche "Spezialität Einzelhandel" im Durchschnitt um -3,35 Prozent gefallen sind. Dies führt zu einer Outperformance von +8,59 Prozent im Branchenvergleich für Tractor Supply. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag die Performance jedoch 5,69 Prozent unter dem Durchschnitt von 10,93 Prozent. Die Überperformance im Branchenvergleich und die Unterperformance im Sektorvergleich führen zu einem "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.