Jubelsturm bei Toro-Anlegern!

Die Aktie des Unternehmens Toro wird derzeit mit einem KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 18,6 bewertet, was unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.

In den letzten 12 Monaten haben Analysten der Toro-Aktie 2 mal die Einschätzung "Gut", 1 mal "Neutral" und 0 mal "Schlecht" vergeben. Dies führt langfristig zu einer Gesamtbewertung von "Gut" seitens institutioneller Analysten. Auch in Bezug auf den aktuellen Kurs von 95,99 USD erwarten die Analysten eine positive Entwicklung von 26,58 Prozent, was zu einem mittleren Kursziel von 121,5 USD führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung von institutionellen Analysten.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Industrie" hat die Toro-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -16,7 Prozent erzielt, was 165,57 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Maschinen" beträgt 242,11 Prozent, wobei Toro aktuell 258,81 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI für Toro liegt bei 28,25 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und somit als "Gut" eingestuft wird. Der 25-Tage-RSI liegt bei 33,67 und deutet darauf hin, dass Toro weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Toro-Aktie daher mit "Gut" für diesen Punkt der Analyse bewertet.