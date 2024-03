Jubelsturm bei Toppan Printing-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Toppan Printing":

Der Aktienkurs von Toppan hat sich im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Industrie" sehr gut entwickelt. Mit einer Rendite von 30,77 Prozent liegt Toppan mehr als 1 Prozent über dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" kann sich die Rendite von Toppan sehen lassen, denn sie liegt bei 17,39 Prozent, während die Branchenrendite in den vergangenen 12 Monaten bei 13,39 Prozent lag. Diese positive Entwicklung führte zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Von fundamentaler Seite betrachtet, liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Toppan bei 21, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 28,9 als unterbewertet angesehen werden kann. Aufgrund dieser fundamentalen Kriterien erhält Toppan ebenfalls eine "Gut"-Bewertung.

In den sozialen Medien wurde Toppan in den letzten zwei Wochen von privaten Nutzern als eher neutral bewertet. Allerdings wurden in den vergangenen Tagen überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher die Einstufung als "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs von Toppan derzeit bei 3506,57 JPY liegt, während die Aktie selbst einen Kurs von 3710 JPY erreicht hat. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +5,8 Prozent, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage liegt derzeit bei 3821,96 JPY, was einer Distanz von -2,93 Prozent entspricht und zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamtbewertung von "Gut" für Toppan.